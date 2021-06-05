يهود ضد إسرائيل: ناطوري كارتا نموذجاً - محمد عمارة تقي الدين

2021/06/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين“الصهيونية هي أخطر المؤامرات الشيطانية ضد الديانة اليهودية…الصهاينة هم سبب تزايد العداء لليهود في العالم….



لقد ارتكبت الصهيونية جريمة نكراء بطرد إخواننا الفلسطينيين من أرضهم..لقد حرّم الله على اليهود إقامة أي دولة سواء في فلسطين أو غيرها…على كل شخص في هذا العالم يؤمن بالعدالة أن يسعى للقضاء على الكيان الصهيوني …القدس تلك المدينة المُقدّسة يجب أن تكون عاصمة للشعب الفلس ......





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