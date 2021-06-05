حزيران ـ يونيو ... نهاية تجربة! - عبدالله عطية شناوة

2021/06/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة في مثل هذا اليوم قبل 54 عاما بدأت نهاية تجربة مرت بها المنطقة وكان مركزها مصر، نتحدث عن هزيمة عدوان حزيران الذي أسمته إسرائيل بـ (( حرب الأيام الستة )) وأختلف العرب في تسميته بين نكسة حزيران، وهزيمة حزيران، ذلك العدوان الذي كتب نهاية التجرية الناصرية، وكشف هشاشتها.



تلك التجربة التي استمالت ملايين العرب وجعلتهم يعلقون آمالهم على بطل قاهر ظافر، يدحر الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية، بقيادته و ......





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