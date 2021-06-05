عبد الصاحب يؤكد على أهمية تطوير المجلات العلمية العراقية وتعزيز السمعة الدولية

2021/06/05 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، أهمية الارتقاء وتطوير المجلات العلمية العراقية وتعزيز السمعة الأكاديمية الدولية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.وحث عبد الصاحب في رسالته الى الجامعات حسب البيان، على “زيادة عدد المجلات العراقية في المستوعبات العالمية والتأكيد على نشر بحوث الهيئات التدريسية وطلبة […]

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