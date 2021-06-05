إخماد حريق داخل منزل في منطقة الاعظمية

2021/06/05 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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#حدث_قبل_قليل

الدفاع المدني تخمد حريق اندلع داخل دار متخذ كـ معمل للنجارة في منطقة الأعظمية شارع الضباط دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

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