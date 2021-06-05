صحة بغداد الرصافة تحدد موعد البدء بتقديم لقاح فايزر للمواطنين

2021/06/05 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة بغداد الرصافة تعلن عن موعد البدء بتقديم لقاح فايزر للمواطنين

اعلنت صحة بغداد الرصافة عن موعد البدء بتقديم لقاح فايزر للمواطنين مبينة انه سيتم البدء بتقديم لقاح فايزر للمواطنين ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق ٨/٦/٢٠٢١ في المراكز الصحية وحسب التوزيع ادناه:

قطاع الرصافة ⬅️ مركز صحي المستنصرية قطاع الاعظمية ⬅️ م.ص الصليخ الثاني قطاع الشعب ⬅️م.ص سليمان الفيضي قطاع الصدر ⬅️ م.ص السابع قطاع بغداد الجديدة⬅️ م.ص الضباط

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