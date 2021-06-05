انخفاض عدّاد الإصابات بفيروس ’كورونا’ في العراق

2021/06/05 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 3154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4348 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 30 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

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