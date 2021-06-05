السعودية تعفي 10 فئات من الحضور لأماكن العمل

2021/06/05 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت السلطات السعودية مجموعة من الضوابط المتعلقة بالفئات المعفاة من الحضور لأماكن العمل خلال جائحة كورونا.

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