الصحة تسجل 3154 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/06/05 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3154 اصابة بـ وباء كورونا و 4348 حالة شفاء اضافة الى وفاة 30 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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