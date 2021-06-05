الدیمقراطی الکردستاني يدعو الى وقف تجاوزات الـ “بككة” والحد من تصرفاته

2021/06/05 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت کتلة الحزب الدیمقراطی الکردستاني فی مجلس النواب، اليوم السبت، الرئاسات الثلاث في العراق إلى اتخاذ موقف موحد بالتنسيق مع حکومة الاقلیم، بغية وقف تجاوزات حزب العمال الكردستاني والحد من تصرفاته.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، انه “ببالغ الحزن والاسف تلقینا الیوم نبأ استشهاد خمسة من افراد قوات الپیشمرکة الأبطال و جرح عدد آخر منهم إثر تعرضهم صباح الیوم السبت، اثناء تنفيذ واجبهم من خلال فرض واستعادة الأمن في القرى الحدودية و حماية سكان المنطقة ،الی هجوم غادر من قبل کمین نصبتها لهم مجموعة من افراد قوات ال (ب ك ك)”.

واضافت الكتلة، اننا “اذ ندین ونستنكر هذا التجاوزات الخطیرة والمٶسفة والمتكررة من قبل حزب العمال الكوردستاني التركي الذي يتواجد بشكل غير قانوني في اقليم كوردستان، فاننا ندعو الى وقف هذە التجاوزات والحد من تصرفات هذا التنظيم من خلال المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم کوردستان وعلى كافة الاصعدة”.

وتابعت، ان “تواجد قوات ال (ب ك ك) على حدود الاقلیم ناهيك عن كونه تجاوز صارخ علی سیادة العراق بمافيه الاقلیم، قد تسبب في الحاق الاذى والضرر الكبيرين بشعب اقليم كوردستان وخاصة سكان القرى الحدودية وان استمرار هذه التجاوزات تعني زعزعة الاستقرار وبالتالي عدم وصول ید البناء والاعمار اليها عدا ما تخلفه من اضرار كبيرة بالبیئة”.

ودعت الكتلة، الرئاسات الثلاث في العراق إلى “اتخاذ موقف موحد بالتنسيق مع حکومة الاقلیم إزاء هذا التطور الخطير وإتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل وقف هذە التجاوزات ومنها وضع حد للتواجد غير الشرعي لهذا التنظيم في العراق والاقلیم و تجنيب هذە المناطق الحرب و الاقتتال و تصدير المشاكل والنزاعات”.

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