العراق والولايات المتحدة يتفقان على خطة الانسحاب العسكري

2021/06/05 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والولايات المتحدة، يوم السبت، على خطة لإعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج البلاد، وذلك بعد أشهر من إعلان انسحابها من الأراضي العراقية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " عقد الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت، في صباح يوم السبت الخامس من شهر حزيران 2021، في العاصمة العراقية بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر نيسان الماضي".

واضاف البيان: ان الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في الحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية، لافتا الى ان الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الامنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة، كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وان تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد او واشنطن، في شهر تموز او اب من سنة 2021 ، وسوف تتضمن اليات وتوقيتات محددة لاستكمال اعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

PUKmedia عن اعلام قيادة العمليات المشتركة

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