رئاسة اقليم كوردستان تدين الهجوم على البيشمركة

2021/06/05 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت رئاسة اقليم كوردستان، يوم السبت، الهجوم الذي شنته قوات حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة والذي والذي أسفر عن استشهاد خمسة من افراد البيشمركة وإصابة عدد آخر منهم.

وقالت الرئاسة في بيان وهذا نصه: "ندين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحو (بي كا كا) فجر اليوم في منطقة متينا التابعة لقضاء آميدي (العمادية) على البيشمركة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من افراد البيشمركة وإصابة عدد آخر منهم.



نعزي ذوي الشهداء ونشاركهم أحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى.

نؤكد على ضرورة وضع حد لتصرفات (بي كا كا) المعادية لإقليم كوردستان هذه، والحيلولة دون إستمرارها الغير مبررة التي تمارس منذ ثلاثة عقود ضد شعب إقليم كوردستان والتي أسفرت عن مآسي مستمرة للمواطنين وتعطيل الإعمار وحالت دون عودة الحياة إلى المئات من قرى وأرياف كوردستان.

إنهم كانوا وباستمرار سبباً للمشاكل، فهم لا يبدون أي احترام لإدارة وقوانين إقليم كوردستان، ويعرضون بصورة مستمرة أمن واستقرار مواطني بلدنا للتهديد والخطر.

نطالب مرة أخرى ونحذر من أن يكون (بي كا كا) مجدداً سبباً للتوتر والفوضى، وأن يبعدوا مسلحيهم عن حدود إقليم كوردستان ويحترموا كيان وإدارة وحدود الإقليم ولا يتخذوا من أراضي إقليم كوردستان منطلقاً لهجماتهم على الدول المحاورة فيزعزعوا الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق ينبغي أن تؤدي الحكومة الاتحادية العراقية ما يترتب عليها من واجبات ومسؤوليات".

وعلى صعيد متصل نفت قوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب العمال الكوردستاني، خلال بيان، قيام قوات تابعة لها بالهجوم على قوات البيشمركة مشيرة الى ان استهداف عجلة البيشمركة تمت من الجو.

واكدت، انها لم تستهدف قوات البيشمركة واطلقت عيارات نارية نحو السماء لمنع تقدم قوات البيشمركة.

PUKmedia ترجمة

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