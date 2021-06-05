تكتم حول تطورات ملف المغاربة العالقين في سوريا والعراق

2021/06/05 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد تقرير نشرته جريدة “هيسبرس” المغربية، بأن “تكتما كبيرا” يسود ملفات المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، فيما ينتظر العالقون تسريع معطيات عودتهم إلى بلادهم.ولفتت الجريدة إلى أنه من […]

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