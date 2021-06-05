2021/06/05 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دانت رئاسة اقليم كردستان، اليوم السبت، حادثة مقتل 5 عناصر من البيشمركة في قضاء العمادية بعد هجوم شنته عناصر من العمال الكردستاني، مطالبة بضرورة وضع حد لتصرفات الحزب. وقالت الرئاسة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مقتل 5 عناصر من البيشمركة..



رئاسة كردستان تطالب بوضع حد لتصرفات الـ”بي كا كا” المركز الخبري الوطني.

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