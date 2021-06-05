2021/06/05 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني وسط ضجيج قسم الطوارئ في مستشفى الإمام الحسين والحوادث اليومية التي تصلنا، كان تصلنا، كانت هناك سيدة مع أبنتها التي تبدو أنها غير طبيعية ومصابة بمرض داون، كانت تشكو من بعض الالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غسل العار..



قتل اجتماعي وقبلي للمرأة في جنوب العراق تحت غطاء الانتحار المركز الخبري الوطني.

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