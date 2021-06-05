2021/06/05 | 16:38 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 04:36 مساءً | عدد القراءات : 2

اخماد حريق اندلع داخل معمل نجارة شمالي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق اندلع داخل معمل نجارة شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان"حريقا اندلع داخل دار متخذ كمعمل للنجارة في منطقة الأعظمية شارع الضباط شمالي بغداد".

واضافت، ان"فرقها تمكنت من اخماد الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"

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