2021/06/05 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الصينية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم بسكين وقع في مقاطعة آنهوي شرق البلاد.وأكدت الشرطة في بيان لها أن “الحادث وقع اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين في الصين المركز الخبري الوطني.

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