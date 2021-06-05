2021/06/05 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبعاد لاعب المنتخب علي فائز عن التصفيات الآسيوية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبعاد لاعب المنتخب علي فائز عن التصفيات الآسيوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبعاد لاعب المنتخب علي فائز عن التصفيات الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).