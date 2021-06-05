2021/06/05 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:51

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