2021/06/05 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن قرار صادر من محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم السبت، بتعيين بشير ياسين حسين، بمهام قائممقاوم قضاء سوق الشيوخ.

في ما يلي نص الوثيقة:

التالي

منذ 39 دقيقة

الصحة تسجل 3154 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 55 دقيقة

احباط عملية تهريب دراجات نارية في أم قصر

منذ ساعة واحدة

تعويضات مالية لنا حي مخيم شاريا

منذ ساعتين

وزير التعليم يؤكد أهمية تطوير المجلات العراقية وتعزيز السمعة الدولية

منذ 7 ساعات

رسمياً..



افتتاح جسر الفلوجة الكونكريتي الثالث

منذ 7 ساعات

مصرف الرافدين يلغي شاهد التعريف للمواطنين الراغبين بفتح الحسابات لايداع اموالهم

منذ 22 ساعة

اتلاف مواد تدخل في الغش التجاري في منفذ القائم

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 4157 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

تأخر إفتتاح المستشفى التركي والجسر الكونكريتي..



حكومة ذي قار تكشف السبب

منذ يومين

ملياري دينار لإعادة تأهيل الدور التراثية ضمن قلعة كركوك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعيين قائممقام جديد لقضاء سوق الشيوخ في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعيين قائممقام جديد لقضاء سوق الشيوخ في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).