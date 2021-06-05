العراق يدرس خيارات الرد على تركيا

2021/06/05 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع يوم السبت، ان العراق يدرس خيارات التعامل مع العدوان التركي المتكرر على مناطق اقليم كوردستان.

وكانت طائرات تركية قد استهدفت اليوم مخيم مخمور ما اسفر عن استشهاد 3 مواطنين واصابة اخرين بجروح متفاوتة، ضمن عمليات بدأت في 23 نيسان المنصرم، داخل اقليم كوردستان.

واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـPUKmedia: ان العراق يدرس خيارات الرد على الهجمات التركية المتكررة على اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الصمت الرسمي في الوقت الحالي لن يطول كثيرا.

واضاف: ان العراق سبق ان اعلن مرارا وتكرارا عن رفضه للهجمات التركية على مناطق داخل اقليم كوردستان كما سلم عدة مرات مذكرات احتجاج شديدة اللهجة الى السفير التركي في بغداد.

وكان رئيس الجمهورية قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر: إن "التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم، فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في اقليم كردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها".

PUKmedia خاص

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