العمليات المشتركة تؤكد: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل

2021/06/05 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، مشيرةً إلى أن الإرهابيين لا يشكلون خطراً على الأمن والسلم المجتمعيين.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي […]

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