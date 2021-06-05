مصر تستعرض تجربتها بمكافحة الإدمان في مؤتمر دولي بالعراق

2021/06/05 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استعرضت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تجربتها بمكافحة الإدمان في مؤتمر دولي بالعراق.وذكرت وسائل اعلام مصرية في خبر تابعه “المركز الخبري الوطني”، انه “شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة […]

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