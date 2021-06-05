الكاظمي يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد

2021/06/05 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً، لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العامصة بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا خاصا للجنة الأمر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لانجازه".واضاف البيان، "وجرى خلال الاجتماع استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على ان تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف".ووجّه الكاظمي وفق البيان، الجهات المعنية، "بالاسراع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيرقراطية"، مشدداً "على ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها وأهلها، وأن يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي أدت إلى إنشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الاموال".

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