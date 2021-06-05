2021/06/05 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مقتل رجل وإصابة فتاة..السلطات الألمانية تحذر من "الطقس السيئ"

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