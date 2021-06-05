الكاظمي يصدر توجيها بشأن مشروع مداخل بوابات بغداد

2021/06/05 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالاسراع في تنفيذ مشروع مداخل بوابات بغداد، وتجاوز التعقيدات البيرقراطية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي ترأس اجتماعا خاصا للجنة الامر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لانجازه”، مبينا انه “جرى خلال الاجتماع استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على ان تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف”.

ووجّه الكاظمي، الجهات المعنية “بالاسراع في تنفيذ المشروع على ارض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيرقراطية”، مشددا على “ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها واهلها، وان يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي ادت الى انشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الاموال”.

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