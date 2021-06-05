التواجد الاميركي بالعراق.. جولات متواصلة من الحوار وجدل بشأن موعد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة

2021/06/05 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مع كل جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين العراقية والاميركية، والتي عقدت آخرها، اليوم السبت، تبدأ ردود الافعال السياسية والنيابية بالتصاعد، في مسارين متوازيين احدهما يطالب الحكومة بالإسراع بحسم ملف انهاء تواجد القوات الاميركية داخل البلاد، فيما تدعو أطرافا أخرى لفسح المجال أمام حكومة الكاظمي، لتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي مع الاميركان.الاجتماع الاول […]

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