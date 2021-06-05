كركوك تسجل 4 حالات اشتباه بالعفن الاسود

2021/06/05 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة كركوك يوم السبت، عن تسجيل 4 حالات اشتباه بمرض العفن الاسود، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور نبيل حمدي مدير صحة كركوك في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مرض العفن الاسود او الفطر الاسود من الامراض القديمة، وان اصحاب الامراض المزمنة هم الاكثر تعرضا للاصابة بالعفن الاسود نتيجة انخفاض مقاومتهم للامراض.

واضاف: ان كركوك شهدت 4 حالات اشتباه بمرض الفطر الاسود، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة اليوم بفايروس كورونا المستجد.

واكد تزايد الاصابات الجديدة بفايروس كورونا في عموم العراق واقليم كوردستان داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا.

وكانت محافظة ذي قار قد سجلت قبل ايام اول حالة وفاة بمرض العفن الاسود، كما سجلت محافظة السليمانية حالة وفاة بالمرض.

PUKmedia خاص

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