قوباد طالباني يهنئ اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة

2021/06/05 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، برقية تهنئة الى اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيسه.

وجاء في برقية التهنئة: نأمل ان يكون ايقاد الشمعة الـ 25 لتأسيس اتحادكم، محطة جديدة لاعادة تنظيم وتوحيد جهودكم من اجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة وحقوقهم كافة وفق القوانين المشرعة لهم.

وأكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، على دعمه لجهودهم وتقديم المساعدة لهم لتحسين حياة ومعيشة ذوي الااحتياجات الخاصة وايلاء اهمية ورعايتهم.

PUKmedia ترجمة

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