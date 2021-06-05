2021/06/05 | 17:41 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 05:40 مساءً

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النقل تعلن انجاز تأهيل خط سكة حديد كم 5 في القائم

انجزت الملاكات الهندسية والفنية لوزارة النقل/الشركة العامة لسكك حديد العراق في منطقة القائم والحقلانية مراحل إعادة تاهيل السداد الترابية ضمن المواصفات الفنية لخط سكة حديد كم5 عند موقع جسر مندس في مدينة القائم .



وذكرت الوزارة في بيان، ان "هذه الخطوة جاءت على ضوء توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ودعمه اللامحدود بمواصلة الجهود لاعادة الحياة للمناطق الغربية المتضررة و من خلال المتابعة والزيارات الميدانية لقطاعات المنطقة الغربية من قبل مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني، وحثه العاملين على مواصلة الجهود لتأمين سير قطارات السكك من (بضائع ومسافرين ) من بغداد وصولا الى عكاشات قرب الحدود السورية لتعزيز التبادل التجاري والسلعي على هذا المحور المهم".



و قال الحسيني انه"تم انجاز مراحل عمل فتح خط السكة بين محطة قطار القائم كم 8 الى موقع كسارات الحجر بطول 13كم، و رفع 6 معابر غير نظامية من قبل كوادر منطقة الحقلانية بين محطتي (الحقلانية وجباب ) على كم 263 و 270 و 286 و 292 بالاضافة الى فتح خط السكة (المين لاين ) داخل محطة الحقلانية لاستقبال القطارات".

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