2021/06/05 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يرأس اجتماعا بشأن إعادة إعمار مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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