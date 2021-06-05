2021/06/05 | 17:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم حزب العمال الكردستاني.. "البيشمركة" تطالب بغداد بالتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/05 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم حزب العمال الكردستاني.. "البيشمركة" تطالب بغداد بالتدخل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم حزب العمال الكردستاني.. "البيشمركة" تطالب بغداد بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).