الكاظمي: إعمار مدينة الصدر يجب أن ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة

2021/06/05 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يرأس اجتماعا بشأن إعادة إعمار مدينة الصدر

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت ،اجتماعًا للجنة الامر الديواني (57) لمناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد.

ووجه سيادته أن يتم إيلاء هذا الملف الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال، كما شدد سيادته على ان هذا المشروع هو أمانة في اعناقنا تلبية لاحتياجات ابناء شعبنا.

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن، وأضاف سيادته ان هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن.

وشهد الاجتماع استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

5- حزيران - 2021

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