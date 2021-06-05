وجبة جديدة للعراق قريباً.. الهجرة تتحدث عن سبب هروب عائلات إلى مخيم الهول

2021/06/05 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، (05 حزيران، 2021) عن وجبة جديدة من العائلات النازحة في مخيم الهول إلى العراق قريباً.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الهجرة تعمل حالياً على إعادة 500 عائلة مدققة أمنياً من مخيم الهول السوري إلى العراق"، مشيراً إلى "وصول 382 فرداً منهم إلى مخيم الجدعة في الموصل".وأضاف، أن "6 من العائلات مدققة أمنياً رفضت العودة في اللحظات الأخيرة دون معرفة الأسباب، حيث بقيت هذه العائلات في مخيم الهول ولم يتم تهريبهم خارجه، كما ذكر احد المسؤولين".وتابع أن "هنالك وجبة جديدة تتكون من نحو 100 عائلة عراقية خضعت للتدقيق الأمني وسيتم إعادتهم من مخيم الهول قريباً إلى العراق".

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