2021/06/05 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: يجب تنفيذ مشروع اعمار مدينة الصدر بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: يجب تنفيذ مشروع اعمار مدينة الصدر بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: يجب تنفيذ مشروع اعمار مدينة الصدر بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).