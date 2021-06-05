الكاظمي يفتح ملف إعمار مدينة الصدر: 90 ألف وحدة سكنية بتمويل الاتفاقية الصينية

2021/06/05 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تراس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً، بشأن إعمار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت ،اجتماعاً للجنة الأمر الديواني (57)، لمناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف البيان، "ووجه رئيس الوزراء، أن يتم إيلاء هذا الملف الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال"، مضيفا، "كما شدد الكاظمي على أن هذا المشروع هو أمانة في اعناقنا تلبية لاحتياجات ابناء شعبنا".

وتابع، "وأكد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن".

وأضاف الكاظمي وفق البيان، ان "هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

ولفت البيان، "وشهد الاجتماع استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية".

وترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعاً، لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العامصة بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا خاصا للجنة الأمر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لانجازه".

واضاف البيان، "وجرى خلال الاجتماع استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على ان تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف".

ووجّه الكاظمي وفق البيان، الجهات المعنية، "بالاسراع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيرقراطية"، مشدداً "على ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها وأهلها، وأن يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي أدت إلى إنشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الاموال".

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