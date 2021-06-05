الكاظمي يعلن عن مصدر تمويل مشروع اعادة اعمار مدينة الصدر في بغداد

2021/06/05 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، انه سيتم تمويل مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، عن طريق الاتفاقية الصينية، مشددا على اهمية ابعاده عن الحسابات السياسية الضيقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي ترأس، اجتماعًا للجنة الامر الديواني (57) لمناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد”، مبينا ان “الكاظمي وجه أن يتم إيلاء هذا الملف الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال”، مشددا على ان “هذا المشروع هو أمانة في اعناقنا تلبية لاحتياجات ابناء شعبنا”.

واكد رئيس مجلس الوزراء على “الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن”، لافتا الى ان “هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن”.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، “استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية”.

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