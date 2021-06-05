باكستان تضع شرطاً للتفاوض مع الهند بشأن كشمير

2021/06/05 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استبعدت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، عقد أي محادثات مع الهند حتى تعيد الأخيرة الحكم شبه الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في بيان رسمي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، أنه “يرغب دائما بإقامة علاقات جيدة بين باكستان والهند”، مؤكدا “ضرورة تعميق الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين للحد من الفقر بالمنطقة”.

وشدد خان على “ضرورة تراجع الهند عن الخطوات التي اتخذتها في 2019 قبل البدء بأي عملية لتطبيع العلاقات”.

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