الكاظمي يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد | فيديو

2021/06/05 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد

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