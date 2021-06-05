2021/06/05 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مسؤول في محافظة دهوك، اليوم السبت، باخماد حريق جديد اندلع بمخيم شاريا للنازحين في المحافظة.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه تم “اخماد حريق جديد اندلع بمخيم شاريا للنازحين في […]

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