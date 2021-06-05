قادة دوليون يناقشون نتائج زيارة البابا إلى العراق: العمل على اعادة اعمار الموصل

2021/06/05 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش نخبة من قادة الأديان الدوليين والمسؤولين، الخطوات العملية الرامية لتعزيز الأخوة الإنسانية في العراق، وذلك في ندوة افتراضية نظمتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من زيارة […]

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