اندلاع حريق جديد في مخيم “شاريا” المنكوب بدهوك

2021/06/05 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر مسؤول في دهوك، اليوم السبت، باخماد حريق جديد اندلع بمخيم شاريا للنازحين في المحافظة، وذلك بعد اعادة التيار الكهربائي للمخيم “المكنوب” الذي تعرض لحريق امس.وقال المصدر، إن “خيمة واحدة احترقت، ظهر اليوم، في مخيم شاريا الذي يقطنه الكورد الايزيديين في دهوك”، مؤكداً “اخماد النيران والقضاء على الحريق”.وأوضح المصدر، أن “الحريق […]

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