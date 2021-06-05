حربية يعقد أول مؤتمر أمني بذي قار ..هذه مخرجاته

2021/06/05 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد قائد عمليات سومر ، الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية ، مؤتمر أمني موسع في مديرية شرطة محافظة ذي قار ، بحضور نائب قائد عمليات سومر ومدير الشرطة المحافظة ، وكافة مدراء المراكز والأقسام الاستخبارية والمرور والنجدة وأفواج الطوارئ العاملة ضمن قاطع المسؤولية ، حيث آكد القائد على التعاون المستمر بين القوات الأمنية والمواطنين لفرض الامن والاستقرار في المحافظة ومنع الخارجين عن القانون من العبث في امن المواطنين والتعامل بحزم مع كافة الأعمال الذي تقف عائق في تنفيذ مشاريع الأعمار الذي تخدم المواطن وفرض سلطة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنيةكما تم التاكيد على اهمية ابداء المساعدة للحالات والانسانية ومد جسور المحبة والتواصل مع المواطنين خدمة للصالح العام ،

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