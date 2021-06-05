"قلق" سياسي من عدم إجراء الانتخابات في موعدها.. لهذا السبب

2021/06/05 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن وجود "قلق" سياسي من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما بين سبب هذا القلق.

وقال القيادي في الائتلاف النائب كاطع نجمان، لـ(بغداد اليوم)، ان "غالبية القوى السياسية وحتى الفعاليات الشعبية لديها مخاوف وقلق حقيقي من عدم اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحددة، في اكتوبر المقبل".

وبين نجمان ان "هذه المخاوف والقلق، بسبب عدم سيطرة على الاوضاع الامنية بشكل صحيح، فالسلاح المنفلت مازال يؤثر على الشارع العراقي، بالإضافة الى الخروقات الامنية في المناطق المحررة، التي بدأت هجمات داعشية بشكل شبه يومي، ولهذا عدم الاستقرار الامني وضبط الامن والقانون، يعني عدم اجراء الانتخابات المبكرة".

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