تمويل من الاتفاقية الصينية.. توجيهات وتصاميم جديدة لـ

2021/06/05 | 18:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، توجيهات جديدة بشأن مشروع إعمار "مدينة الصدر" في بغداد.

وترأس الكاظمي، 5 حزيران/يونيو، اجتماعًا للجنة الأمر الديواني (57) لمناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

ووجه الكاظمي، بـ "إيلاء هذا الملف الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدًا عما اعتراه من تلكؤ وإهمال".

وقال الكاظمي، إنّ "هذا المشروع هو أمانة في أعناقنا تلبية لاحتياجات أبناء شعبنا"، مؤكدًا على "الاهتمام بتصاميم المشروع لتكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة أزمة السكن".

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ "هذا المشروع يجب أن ينفذ بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

فيما ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنّ "الاجتماع شهد استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل أكثر من 90 ألف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على أن يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية".

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