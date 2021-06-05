برلمان كردستان: حزب العمال بات يشكل خطراً على الإقليم

2021/06/05 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان

كردستان، اليوم السبت، بهجوم حزب

العمال الكردستاني على قوات البيشمركة

في دهوك.

وقالت اللجنة في بيان، إن "حزب العمال

ومنذ سنوات طويلة وبحجة الحرب مع الدولة

التركية أ

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