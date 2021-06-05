2021/06/05 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة الانتشار الأمني الكثيف وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الانتشار الامني الكثيف ضمن شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد يأتي بسبب وجود مهرجان للطائرات الورقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يوضح طبيعة الانتشار الأمني المكثف وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يوضح طبيعة الانتشار الأمني المكثف وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).