2021/06/05 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من قتل إرهابيان اثنان ينتميان لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية تستمر بملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة السراء بناحية يثرب حيت تمكنت من تدمير أكثر من ٦ مضافات و قتل أحد الارهابيين و جرح آخر".

كما عثرت القوات، بحسب البيان، على "حزام ناسف و عبوات و صواعق و مازالت العملية مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تقتل داعشياً وتدمر 6 مضافات في سامراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تقتل داعشياً وتدمر 6 مضافات في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).