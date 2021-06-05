2021/06/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل داعشي وتدمير 6 مضافات جنوب مدينة سامراء.وذكر الاعلام في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 41 بالحشد بالتعاون مع القوات الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل داعشي وتدمير 6 مضافات في عملية امنية جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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