2021/06/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، اليوم السبت، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، فيما أوضح مميزات هذا القانون عن غيره من القوانين النافذة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة الجمهورية تؤكد: قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات..



وهذه “مميزاته” المركز الخبري الوطني.

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