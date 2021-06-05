اطلاق حملة لجمع التبرعات الكترونياً لدعم عائلات ضحايا حريق مخيم شاريا

2021/06/05 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار يتم تنظيم هذه الحملة التي تم اطلاقها من قبل مجموعة من المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الناشطين الايزيديينواصدقاء الايزيديين في مختلف دول العالم والداعمين للقضية الايزيدية الانسانية.سيتم تقسيم جميع الأموال المحصلة بالتساوي بين 184 أسرة متضررة وستشرف لجنة توجيهية على التوزيعات فيالعراق وسيتم توزيع الاموال التي سيتم جمعها ابتداءً من …

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